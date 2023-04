In Wildeshausen stand in der Nacht zu Dienstag eine Sauna komplett in Flammen. Foto: Feuerwehr Wildeshausen up-down up-down Statt Heckenbrand plötzlich Vollalarm Sauna an Wildeshauser Fitnessstudio geht in Flammen auf Von Eyke Swarovsky | 04.04.2023, 13:15 Uhr

Ein gemeldeter Heckenbrand in Wildeshausen wurde für die Feuerwehr in der Nacht zu Dienstag überraschend zum Großeinsatz. Eine Sauna an einem Fitnessstudio ging vollständig in Flammen auf.