Kurioser Einsatz für die Feuerwehr in Sandkrug. FOTO: Symbolfoto: imago images / Tim Oelbermann Kurioser Vorfall mit Happy End Schlafende Frau löst Feuerwehreinsatz in Sandkrug aus Von Frederik Grabbe | 25.03.2022, 18:00 Uhr

Eine in einem Auto schlafende Frau hat am Donnerstagabend in Sandkrug einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Die Kameraden hatten einen Alarm der Großleitstelle erhalten.