So sehen Sieger aus (von links): Tede Eichler, Henrik Winkler, Claudia Pleus, Marvin Bruns und Christian Schmidt. FOTO: Ilka Eichler Schützenfest wieder im Zelt möglich Schützen in Groß Ippener freuen sich auf das Wochenende Von Melanie Hohmann | 09.06.2022, 14:05 Uhr

Die Schützen in Groß Ippener freuen sich nach der langen Pause auf ihr Schützenfest an diesem Wochenende. Stolz sind sie darauf, dass das Fest wie zuletzt 2019 wieder in einem Festzelt stattfinden kann.