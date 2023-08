Die Privatschule Gut Spascher Sand will mächtig auffahren und erwartet zu ihrem zweiten Herbstfest am 17. September von 11 bis 17 Uhr Dutzende Akteure sowie viel mehr als die 3000 Besucher, die im vergangenen Jahr zur Veranstaltung unter dem Motto „Gutes vom Gut“ gekommen waren.

25 Anbieter von regionalen Lebensmitteln oder Kunsthandwerk haben ihr Kommen zugesagt, dazu sollen zehn Food-Trucks Leckeres zu Essen anbieten. Für Unterhaltung sorgen Musiker, eine Kindertheaterbühne und der Zirkus „Ramon Hein“ mit 45-Minuten-Vorstellungen. Außerdem wird es einen dem Festgelände angeschlossenen Mittelaltermarkt geben, der bereits einen Tag zuvor eröffnet wird und der mit 50 Ausstellern, Lagern, Schwertkämpfern und entsprechender Gastronomie ebenfalls Besucher anziehen wird.

Stargast Hella Gabbert bei jungen Pferdefans bekannt

Und Pferdeliebhaber dürfen sich freuen. So ist die Reitschule Gut Spascher Sand beim Herbstfest vertreten und organisiert Ponyreiten für Kinder. Sich und seinen hauptsächlich im Vereinigten Königreich verbreiteten Sport vorstellen wird der Polo-Club Mühlen. Und auch der Stargast des Herbstfestes, die Influencerin und Webvideoprozentin Hella Gabbert, hat sich dem Pferdesport verschrieben. Gabbert ist mit Reit- und Striegel-Videos auf allerlei Internet-Plattformen so bekannt, dass sie sogar mit eigenen Shows auftritt. Vor einigen Monaten hat Gabbert zudem ein Lied („Steig auf“) veröffentlicht, das nun auch schon von einigen Millionen, wohl vornehmlich jungen Menschen, angeklickt worden ist.

300 Kinder und Jugendliche besuchen Schule und Kindergarten

Privatschul-Geschäftsführer Henning Emler von Maydell gibt gerne zu, dass ihm sein Stargast zuvor auch nicht bekannt war, dafür aber wohl vielen seiner rund ca. 220 Schülern im malerischen Gut Spascher Sand. 120 davon besuchen nach eigenen Angaben die Sekundarstufe I, rund hundert die Grundschule. Ab dem Jahr 2026 will – die Zusage ist im Kasten – die im siebten Jahr bestehende Privatschule auch erstmals Sekundarstufe II und damit Abitur anbieten. Zum Gelände gehört auch ein Kindergarten mit 80 Kindern.

Auch weil das alles für die Geschäftsführung von zu wenigen Menschen in der Region gewusst wird, findet das Herbstfest statt. „Wir wollen bekannter werden“, sagt Emler von Maydell, „wollen ein breites Publikum aufs Gelände bekommen – und für die Region eine schöne Veranstaltung installieren“.

Auch ein Basketballfeld soll eröffnet werden

An dieser werden sich auch die Feuerwehr, die Polizei, der Malteser-Hilfsdienst und der Naturpark Wildeshauser Geest beteiligen. Die EWE wird zudem ein öffentliches Basketballfeld auf dem Gelände eröffnen. Und parallel beteiligen sich die Schüler mit Führungen, Essensständen oder bieten in der Schulküche gemeinsames Kochen mit Besuchern an. Der Eintritt ist frei. Nur für Speisen und Getränke muss gezahlt werden.