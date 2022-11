Die Polizei berichtet von einem schweren Unfall auf der A29 bei Hatten. Foto: Michael Gründel up-down up-down Drei Verletzte auf Autobahn Schwerer Unfall auf der A29 bei Hatten Von Marco Julius | 06.11.2022, 14:35 Uhr

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Samstag gegen 20.25 Uhr auf der Autobahn 29 zwischen der Anschlussstelle Sandkrug und dem Autobahnkreuz Oldenburg-Ost in Fahrtrichtung Oldenburg in Höhe Hatten gekommen.