Nach einem Unfall in Hatten ist auch ein Rettungshubschrauber angefordert worden. (Symbolfoto) FOTO: imago images / Fotostand / Reiss up-down up-down Rettungshubschrauber im Einsatz Schwerer Unfall zwischen Motorradfahrer und Transporter in Hatten Von Eyke Swarovsky | 18.07.2022, 16:26 Uhr

Am Ossendamm in Hatten (Landkreis Oldenburg) hat sich am Montagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein Rettungshubschrauber wurde angefordert.