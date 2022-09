Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 10.000 Euro Symbolfoto: dpa/Reiss up-down up-down Bauerschaft Hanstedt Schwerverletzer und drei Leichtverletzte bei Unfall in Wildeshausen Von Florian Mielke | 22.09.2022, 18:33 Uhr

Vier Menschen sind an diesem Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in Wildeshausen verletzt worden. Der Unfall ereignete sich in der Bauerschaft Hanstedt.