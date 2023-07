Eine ausdrucksstarke Stimme, mal zerbrechlich, mal voller Energie: Die Singer-Songwriterin Siri Svegler ist am 19. August im Kulturgarten am Haus Müller zu Gast. Foto: Kommunalverbund up-down up-down Über den ganzen August Sieben Konzerte im Landkreis Oldenburg beim 20. Gartenkultur-Musikfestival Von Dirk Hamm | 15.07.2023, 18:15 Uhr

Schwedischer Folk-Pop im Kulturgarten in Ganderkesee, Tango am Fischteichufer in Ahlhorn und noch einiges mehr: Das Programm des 20. Gartenkultur-Musikfestivals hat auch im Landkreis Oldenburg jede Menge zu bieten.