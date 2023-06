Ein Erfolgsteam: Tim Lemke (Personalentwicklung), Ainida Khoiruddin (FSJlerin, Azubi und nun Vollzeitkraft), Michael Grosser (Wohnbereichsleiter Glaner Straße) und Oliver Brinkhus (Sprecher) Foto: Niklas Golitschek up-down up-down Erfolgskonzept der Diakonie Himmelsthür Ainida Khoiruddin aus Indonesien: Über ein FSJ in Wildeshausen in ein neues Leben Von Niklas Golitschek | 06.06.2023, 10:43 Uhr

Auf der Suche nach Fachkräften geht die Diakonie Himmelsthür in Wildeshausen neue Wege: Über ein Freiwilliges Jahr rekrutiert sie interessierte, junge Menschen aus dem Ausland. Anschließend geht es in die Ausbildung - so wie bei Ainida Khoiruddin aus Indonesien.