So sieht der Plan für die neugestaltung der Burgwiese in Wildeshausen aus: Eine Multifunktionssportanlage prägt künftig das Areal. Grafik: Stadt Wildeshausen Stadt Wildeshausen erläutert Plan So soll das Areal am Burgberg zur Sport- und Spieloase entwickelt werden Von Dirk Hamm | 29.12.2022, 19:54 Uhr

Die Burgwiese in Wildeshausen soll kräftig aufgemöbelt und aufgewertet werden. Nach aufgekommener Kritik erläutert die Stadt nun, was am Burgberg konkret geplant ist.