Der Naturpark Wildeshauser Geest hält viele Wanderrouten bereit. Foto: Zweckverband Naturpark Wildeshauser Geest up-down up-down Vom 12. bis 14. Mai Tag des Wanderns 2023: Viele geführte Touren durch die Wildeshauser Geest Von Eyke Swarovsky | 07.05.2023, 07:53 Uhr

Der Naturpark Wildeshauser Geest macht zum zweiten Mal mit beim bundesweiten Tag des Wanderns am 14. Mai 2023. Am gesamten Wochenende vom 12. bis 14. Mai 2023 gibt es viel zu entdecken und zu lernen per Kanu, Rad und zu Fuß.