Auf der A1 bei Wildeshausen-West hat sich am Montag ein tödlicher Unfall ereignet. Ein Wohnmobil wurde völlig zerstört Foto: Nonstopnews up-down up-down Lastwagen fährt auf Wohnmobil auf Tödlicher Unfall Richtung Osnabrück: A1 bei Wildeshausen bis zum Abend gesperrt Von Eyke Swarovsky | 05.06.2023, 10:28 Uhr | Update vor 2 Std.

Auf der A1 bei Wildeshausen-West in Richtung Osnabrück hat sich am Montagvormittag ein tödlicher Unfall ereignet. Ein Lastwagen prallte auf ein Stauende. Die Autobahn ist voraussichtlich bis in den Abend gesperrt.