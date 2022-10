Symbolfoto: dpa Straße gesperrt Tödlicher Unfall auf der A29 zwischen Oldenburg-Ost und Sandkrug Von Florian Mielke | 12.10.2022, 19:38 Uhr

Die Autobahn 29 zwischen dem Kreuz Oldenburg-Ost und Sandkrug in Richtung Ahlhorn wurde am Mittwochabend in eine Richtung gesperrt. Grund ist ein schwerer Unfall.