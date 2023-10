Mit tödlichen Verletzungen ist ein schwerer Unfall am Dienstagmorgen auf der Uhlhorner Straße zwischen Brettorf und der B213 ausgegangen. Wie Jannik Stiller, Sprecher der Kreisfeuerwehr Oldenburg, an der Unfallstelle mitteilte, prallte ein Kleinwagen kurz vor 10 Uhr frontal mit einem landwirtschaftlichen Gespann aus Trecker und Anhänger zusammen, das mit Mais beladen war. Der Kleinwagen wurde dabei völlig zerstört. Der Traktor stand beim Eintreffen der Retter mit einem Reifen auf dem Hyundai. Nach Angaben der Polizei war das Auto in Richtung Brettorf unterwegs, als der Fahrer auf Höhe der Straße „Osterbroksand“ plötzlich in den Gegenverkehr geriet.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

83-jähriger Fahrer verstirbt an Unfallstelle

Für den Mann am Steuer des Autos, laut Polizei ein 83 Jahre alter Mann aus Wildeshausen, kam jede Hilfe zu spät. Er wurde eingeklemmt und konnte nur noch tot von der Feuerwehr aus dem Wrack geborgen werden. Der Fahrer des Treckers wurde leicht verletzt.

Der Kleinwagen wurde bei dem Unfall völlig zerstört, der Fahrer wurde eingeklemmt. Foto: NWM-TV Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Alarmiert waren 47 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Brettorf, Neerstedt, Dötlingen und Havekost. Ehrenamtliche Angehörige des Kriseninterventionsteams der Malteser kümmerten sich um Angehörige des Verstorbenen und den Fahrer des Traktors.

Sperrung seit 13.30 Uhr aufgehoben

Die Uhlhorner Straße war nach dem Unfall zwischen Brettorf und der B213 gesperrt. Nach dem Ende des Rettungseinsatzes wurde die Unfallstelle ausgemessen. Zudem war nach der Bergung der Fahrzeuge noch eine Reinigung der Fahrbahn erforderlich. Die Freigabe erfolgte laut Polizei gegen 13.30 Uhr.