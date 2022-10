An dem Kleinwagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Foto: Polizei up-down up-down Kollision mit geparktem Auto Totalschaden nach schwerem Unfall in Huntlosen Von Eyke Swarovsky | 13.10.2022, 15:29 Uhr

Glück im Unglück hatte eine 25-jährige Frau am Donnerstagmorgen, als eine an einem Traktor hängende Arbeitsmaschine ihren geparkten Kleinwagen in Huntlosen rammte.