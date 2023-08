Thorsten Wiemeyer aus Wildeshausen musste schon mehrfach gegen den Krebs kämpfen. Dreimal hat er in den vergangenen drei Jahren die unheilvolle Diagnose erhalten. Eine Stammzelltransplantation könnte dem an Lymphdrüsenkrebs erkrankten 46-Jährigen möglicherweise helfen.

Typisierungsaktion in Wildeshausen

Wiemeyers Angehörige weisen nun auf eine Typisierungsaktion mit der DKMS in Wildeshausen hin: Am 16. September, 12 bis 16 Uhr, wird diese in der Mensa der Realschule Wildeshausen, St.-Peter-Straße 2, stattfinden. Dort können sich dann möglichst viele Menschen für eine Stammzellenspende registrieren lassen. Nicht nur Wiemeyer, sondern auch „allen anderen Menschen, die dringend eine Stammzellspende benötigen“, soll auf diese Weise geholfen werden, heißt es in einer Mitteilung.

„Wir als Familie möchten unbedingt darauf hinweisen, dass diese Aktion nur stattfinden kann, da sich hier in Wildeshausen spontan einige Aktive zusammengeschlossen haben und die Organisation übernehmen, wofür wir sehr dankbar sind!“, teilen Wiemeyers Angehörige mit.

Einwilligungserklärung und ein Wangenschleimhautabstrich

Den Angaben zufolge geht die Registrierung einfach und schnell: Nach dem Ausfüllen einer Einwilligungserklärung führen die Spenderinnen und Spender einen Wangenschleimhautabstrich per Wattestäbchen durch, damit ihre Gewebemerkmale im Labor bestimmt werden können. Spenderinnen und Spender, die sich bereits in der Vergangenheit in der Datei registrierten, müssen nicht erneut mitmachen.

Angesprochen ist jeder gesunde Mensch im Alter zwischen 17 und 55 Jahren. „17-Jährige dürfen zwar noch keine Stammzellen spenden, werden aber ab dem 18. Geburtstag automatisch in der Datei aktiviert und bei der Suche nach Spendern berücksichtigt“, heißt es.