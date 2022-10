Symbolbilder - Themenbild - Unfall - Blaulicht Foto: Fotostand / Reiss up-down up-down Schwerer Unfall in Beckeln Harpstedter rammt Baum und wird eingeklemmt Von Florian Mielke | 05.10.2022, 16:50 Uhr

Ein 58-jähriger Mann aus der Gemeinde Harpstedt wurde nach einem Unfall auf der Straße Groß Köhren in Beckeln per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Er schwebt in Lebensgefahr.