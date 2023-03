Ein Feuer hat am Montag ein Wohnhaus in Wardenburg zerstört. Foto: NWM-TV up-down up-down Polizei äußert sich Ursache für Großbrand in Wardenburger Wohnhaus ermittelt Von Eyke Swarovsky | 29.03.2023, 13:28 Uhr

Die Polizei hat sich am Mittwoch zu den Ermittlungen nach einem Großbrand in Wardenburg geäußert, der am Montag ein Wohnhaus zerstört hat.