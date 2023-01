Die seit Donnerstag dieser Woche vermisste Frau aus einem Pflegeheim in Kirchseelte im Landkreis Oldenburg ist gefunden worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, ist die 84-Jährige bereits am Samstagnachmittag auf einem Grundstück im Ortsteil Klosterseelte gefunden worden. „Für sie kam jede Hilfe zu spät“, hält die Polizei in einer Mitteilung fest. Kurz zuvor war gegen 15 Uhr eine groß angelegte Suche nach der Seniorin abgebrochen worden. Dabei kam erneut ein Spürhund zum Einsatz, so die Polizei.

Seit Donnerstag, 26. Januar, 22 Uhr, galt die 84-jährige Frau aus einer Pflegeeinrichtung in Kirchseelte als vermisst. Nachdem die Suche nach der Frau in der Einrichtung an der Straße „Auf dem Bandel“ erfolglos geblieben war, wurde schließlich die Polizei verständigt.

Suche mit Drohnen und Mantrailer-Hund

Noch in der Nacht wurde am Donnerstag die Suche nach der 84-Jährigen auf benachbarte Grundstücke und Höfe ausgeweitet. Dabei waren auch Einsatzkräfte der Feuerwehr, unter anderem mit einer Drohnengruppe, und ein sogenannter Mantrailer-Hund im Einsatz. Eine Unterstützung durch einen Hubschrauber war aufgrund der schlechten Sicht- und Wetterbedingungen nicht möglich. Aus demselben Grund musste die Suche nach Angaben der Polizei um 3.30 Uhr unterbrochen werden. Am Freitagmorgen wurde die Suche fortgesetzt, blieb jedoch erfolglos und musste schließlich erneut bei Einbruch der Dunkelheit abgebrochen werden.

Frau in Lebensgefahr

Die Polizei hatte hervorgehoben, dass für die demente und orientierungslose Frau Lebensgefahr bestand, da sie bei den sehr kühlen Temperaturen nur leicht bekleidet gewesen sei. Neben einer Vielzahl an Polizeibeamten beteiligen sich auch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Kirchseelte und Klosterseelte, die Drohneneinheit der Kreisfeuerwehr des Landkreises Oldenburg und Flächensuchhunde der Rettungshundestaffeln Oldenburg und Lemwerder an den Suchmaßnahmen.