Hummeln stehen im Mittelpunkt der Entdeckungsfrage: „Kannst Du Hummeln am Hintern erkennen?“ Hier eine Erdhummel. Symbolfoto: Kathy Büschen up-down up-down Mitmachaktion von Nabu und LBV Welche Insekten schwirren durch die Parks und Gärten im Landkreis Oldenburg? Von Melanie Hohmann | 03.06.2023, 18:21 Uhr

Der Nabu und der Landesbund für Vogel- und Naturschutz (LBV) in Bayern rufen zur Mitmachaktion des Insektensommers auf. In zwei Zeiträumen kann alles gezählt werden, was sechs Beine hat.