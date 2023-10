Polizei wiederholt Warnung Wieder mehrere Taschendiebstähle am Wochenende im Landkreis Oldenburg Von Melanie Hohmann | 16.10.2023, 12:06 Uhr Wer seine Wertgegenstände am Körper trägt, sollte darauf achten, dass die Taschen möglichst verschließbar sind. Symbolfoto: imago images / Schöning up-down up-down

Am Wochenende ist es im Landkreis Oldenburg wiederholt zu mehreren Taschendiebstählen gekommen. Die Polizei gibt Tipps, wie sich diese vermeiden lassen und was im Falle des Verlustes von Geldbörse und Co. zu tun ist.