Wie in jedem Jahr stehen Erziehungsberechtigte vor der Frage, in welche Kita sie ihr Kind oder ihre Kinder schicken wollen. In Wildeshausen ist nun das Anmeldeverfahren für das am 1. August 2024 beginnende Kita-Jahr gestartet. So bittet die Stadt, die Kinder bis Freitag, 24. November, bei der für sie in Betracht kommenden Kindertagesstätte anzumelden, da bereits im Winter 2023/24 über die ersten Vergaben der Betreuungsplätze entschieden wird.

Anmeldung in mehreren Einrichtungen möglich

Eine Anmeldung in mehreren Einrichtungen sei grundsätzlich möglich, sollte jedoch nur erfolgen, wenn ein Platz in den betreffenden Einrichtungen tatsächlich in Betracht kommt, informiert Stadtpressesprecherin Lena Depken. Für das Anmeldegespräch wird um eine vorherige telefonische Terminabsprache mit der jeweiligen Leitung der Kindertagesstätte gebeten. Nach Absprache mit der Leitung sollte das Kind bei der Anmeldung dabei sein.

Die folgenden Kindertagesstätten bieten Betreuungsplätze an:

Ev. Kindergarten Schatzinsel (für Kinder vom 1. bis 6. Lebensjahr): Leiterin: Kerrin Mellmann, Im Hagen 1a, Tel.: 04431 3565

Leiterin: Kerrin Mellmann, Im Hagen 1a, Tel.: 04431 3565 Ev. Kindergarten Sternschnuppe (1 bis 6): Melanie Münkewarf, Heidloge 16, 04431 4250

Melanie Münkewarf, Heidloge 16, 04431 4250 Waldorfkindergarten Zwergenland (1 bis 6): Petra Janßen, An der Doppheide 4, 04431 74344

Petra Janßen, An der Doppheide 4, 04431 74344 Kath. Kindergarten Knaggerei (3 bis 6): Conny Sandvoß, Ahlhorner Straße 10a, 04431 3390

Conny Sandvoß, Ahlhorner Straße 10a, 04431 3390 Kath. Kindergarten Johanneum (1 bis 6): Stephanie Quatmann, Deekenstraße 35, 04431 4474

Stephanie Quatmann, Deekenstraße 35, 04431 4474 Stadtkindergarten Pusteblume (1 bis 6): Oliver Hoppe, Twistringer Weg 33, 04431 2563

Oliver Hoppe, Twistringer Weg 33, 04431 2563 Landkindergarten Regenbogen (1 bis 6): Kerstin Mathiebe, Kleinenkneten 20, 04431 3630

Kerstin Mathiebe, Kleinenkneten 20, 04431 3630 Kita Weizen-Wichtel (1 bis 6): Miriam Liebert, Weizenstraße 7, 04431 7093800

Miriam Liebert, Weizenstraße 7, 04431 7093800 Naturkindergarten Gut Spascher Sand (1 bis 6): Maren Windeler, Spasche 1, 04431 9486194

Hinzu kommen folgende Krippen und Tagespflegeeinrichtungen:

Kindertreff (1 bis 3): Martina Gelhaus, Marinestraße 27, 04431 72979

Martina Gelhaus, Marinestraße 27, 04431 72979 Krippe in der Kindertagesstätte Farbenfroh der Lebenshilfe (1 bis 3): Jeanette Scholz, Lehmkuhlenweg 1, 04431 7063510

Jeanette Scholz, Lehmkuhlenweg 1, 04431 7063510 Lütte Lü des Landkreises Oldenburg (0 bis 3): Anja Lux, Delmenhorster Straße 6, 04431 85-574

Anja Lux, Delmenhorster Straße 6, 04431 85-574 Norderhof und Süderhof – Großtagespflegestellen des Familienservice Weser-Ems (0 bis 3): Bleicherstraße 3, www.famservice.de, 0491 20340440

Eine Übersicht über die unterschiedlichen Betreuungszeiten der Kindertagesstätten ist auf der Internetseite der Stadt Wildeshausen (www.wildeshausen.de) unter der Seite „Kindertagesstätten“ abrufbar.

Die Anmeldung zur Nachmittagsbetreuung in den folgenden Kinderhorten läuft zudem bis Donnerstag, 15. Februar 2024: