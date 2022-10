Hier ist die Zeit stehen geblieben: City-Manager Ralf Möllmann im urigen Verkaufsraum. Foto: Stadt Wildeshausen up-down up-down Räume auch anders nutzbar Wildeshausen sucht neuen Betreiber für urigen kleinen Tee-Laden Von Melanie Hohmann | 20.10.2022, 10:28 Uhr

In dem kleinen Teeladen an der Neuen Straße in Wildeshausen scheint die Zeit stehen geblieben zu sein: Seit dem Tod von Elfriede Strangmann ist in dem kleinen Geschäft nichts verändert worden. Wer das Geschäft übernehmen möchte, hat dennoch viele Möglichkeiten.