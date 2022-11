In Wildeshausen war der Angeklagte noch zu Knast verurteilt worden, das Landgericht Oldenburg reduzierte die Strafe aber. Symbolfoto: David-Wolfgang Ebener up-down up-down Landgericht Oldenburg Wildeshauser Drogendealer erst fünf Jahre nach Taten verurteilt Von Ole Rosenbohm | 21.11.2022, 13:00 Uhr

Ein 35-Jähriger hatte Drogen auch an Minderjährige verkauft. In zweiter Instanz verringerte das Landgericht seine Strafe – so kam er gerade noch ums Gefängnis herum.