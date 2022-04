Gleich zweimal musste die Ahlhorner Feuerwehr am Freitagabend ausrücken. (Symbolbild) FOTO: Philipp von Ditfurth/dpa Hochsitz und Küche fangen Feuer Zwei Brände am selben Abend fordern Ahlhorner Feuerwehr Von Sonia Voigt | 23.04.2022, 11:49 Uhr

Gleich zwei Brände haben die Freiwillige Feuerwehr Ahlhorn am Freitag gefordert. Zunächst brannte am frühen Abend ein Hochsitz, später brach in einer Küche ein zweites Feuer aus.