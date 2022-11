Bei einem schweren Verkehrsunfall in Wildeshausen sind am späten Dienstagnachmittag zwei Personen verletzt worden. Gegen 17.25 Uhr fuhr ein 40-Jähriger aus Twistringen laut Polizei mit einem Peugeot auf der Pestruper Straße von Wildeshausen in Richtung Pestrup. Dabei wollte er in der Dämmerung einen vorausfahrenden, alten Traktor überholen, der von einem 17-Jährigen aus der Samtgemeinde Colnrade gelenkt wurde.

Frontalcrash im Gegenverkehr

Bei dem Überholmanöver kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden BMW eines 32-Jährigen aus Twistringen. Nach dem Zusammenprall der beiden Autos kam der BMW nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Peugeot stieß mit dem Traktor zusammen, der nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Die beteiligten Fahrzeuge wurden bei dem Unfall völlig zerstört.

Der 40-Jährige wurde laut Polizei in seinem Peugeot eingeklemmt, der 17-Jährige wurde von dem alten Traktor geschleudert. Während der 32-jährige BMW-Fahrer unverletzt blieb, erlitt der Traktor-Fahrer leichte Verletzungen. Der Fahrer des Peugeot musste von der Feuerwehr aus seinem Auto befreit werden. Ersthelfer kümmerten sich nach Angaben der Polizei vorbildlich um die Verletzten.

Dach von Peugeot muss abgetrennt werden

An der Unfallstelle waren 50 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Harpstedt und Wildeshausen beteiligt, die das Dach des Peugeot abtrennen mussten. Zudem waren drei Rettungswagen und ein Notarzt im Einsatz. Die drei beteiligten Männer wurden in Krankenhäuser gefahren.

Nach dem Unfall war die Pestruper Straße voll gesperrt. Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Der entstandene Schaden beträgt nach Schätzung der Polizei mindestens 80.000 Euro. Die Sperrung konnte gegen 20.30 Uhr aufgehoben werden.