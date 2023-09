Nach dem tödlichen Unfall in Kirchseelte am Montag ist diesen Mittwoch eine zweite Person seinen lebensgefährlichen Verletzungen erlegen. Das teilte die Polizeiinspektion in Delmenhorst mit. Der 19-jährige Beifahrer eines Toyota sei an seinen schweren Verletzungen verstorben.

Von Fahrbahn abgekommen und gegen Baum geprallt

Bei dem Unfall am Montagabend gegen 20 Uhr hatte laut Polizei ein 20-jähriger Autofahrer in seinem Toyota auf der Bürsteler Straße hinter der Einmündung zum Gerdshütteweg in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Das Auto kam von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Anschließend schleuderte der Wagen zurück auf die Fahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden Mercedes zusammen. Auf den Mercedes fuhr danach ein weiterer Wagen auf.

Fünf Personen wurden dabei verletzt: Der 20-jährige Toyota-Fahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen und verstarb wenig später im Krankenhaus. Der 19-jährige Beifahrer aus Harpstedt erlag nun am Mittwoch ebenfalls seinen schweren Verletzungen.