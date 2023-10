25 Jahre Ratsarbeit in Stuhr SPD-Urgestein Rolf Meyer plädiert für Kooperation mit Nachbarkommunen Von Andreas Hapke | 20.10.2023, 07:31 Uhr Erwartet kein Brimborium um sein Ratsjubiläum in Stuhr: der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Meyer. Foto: Sigi Schritt up-down up-down

Er macht kein großes Aufhebens um seine Person. Dabei ist Rolf Meyers politisches Engagement in Stuhr bemerkenswert: Seit 25 Jahren mischt der Brinkumer in der Ratspolitik mit. Ein Dauerthema in dieser Zeit war die Straßenbahn.