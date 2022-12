Individuell geschmückte Trecker machen sich am vierten Advent auf den Weg durch die Gemeinde Stuhr. Foto: Jantje Ehlers up-down up-down Landwirte überbringen Funken Hoffnung 60 geschmückte Traktoren fahren am vierten Advent durch Stuhr Von Andreas Hapke | 17.12.2022, 15:03 Uhr

„Ein Funken Hoffnung“ – unter diesem Motto steht am Sonntag, 18. Dezember, eine Lichterfahrt mit weihnachtlich-bunt geschmückten Traktoren durch die Gemeinde Stuhr. Los geht es um 16.30 Uhr an der Mackenstedter Straße in Groß Mackenstedt, Endpunkt ist nach rund 15 Kilometern die Holunderstraße in Seckenhausen.