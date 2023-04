Schwere Verletzungen hat eine 69-Jährige bei einem Frontalzusammenstoß in Brinkum erlitten. Foto: NWM-TV up-down up-down VW landet auf dem Dach 69-Jährige bei Frontalzusammenstoß in Brinkum schwer verletzt Von Sonia Voigt | 29.04.2023, 19:49 Uhr

Schwer verletzt hat sich eine Autofahrerin, die am Samstagnachmittag auf der B6 in Stuhr-Brinkum in den Gegenverkehr geriet. Die Ortsumgehung war zwei Stunden lang gesperrt.