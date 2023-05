Einen Großeinsatz der Polizei hat ein aggressiver und bewaffneter 47-Jähriger am Samstag auf einem Tankstellengelände in Brinkum-Nord ausgelöst. Symbolfoto: IMAGO/Maximilian Koch up-down up-down Beamte stellen 47-Jährigen an Tankstelle Aggressiver Mann mit Messer verursacht Polizei-Großeinsatz in Stuhr Von Sonia Voigt | 21.05.2023, 14:37 Uhr

Zahlreiche Polizeibeamte haben am Samstag einen aggressiven 47-Jährigen aufgehalten, der an einer Tankstelle in Brinkum-Nord Menschen bedrohte. Sie fanden ein Küchenmesser in seiner Hosentasche.