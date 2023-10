Passionierte Skater an Planung beteiligt Aufgemöbelte Skateranlage in Stuhr-Moordeich ist beliebter Treffpunkt für Jugendliche Von Rainer Jysch | 17.10.2023, 07:37 Uhr Stellen die ergänzte und modernisierte Skateranlage in Moordeich vor: Tobias Niehaus (v. li.), neues Teammitglied im Bereich Streetwork/Mobile Jugendarbeit, Jennifer Hormann vom Team Jugend, Bürgermeister Stephan Korte und Streetworker Julien Jacquot. Foto: Rainer Jysch up-down up-down

Die in die Jahre gekommene Skateranlage in Stuhr-Moordeich ist mithilfe von Fördermitteln des Landes aufgemöbelt worden. Die jugendlichen Nutzer waren in die Planung der Modernisierung einbezogen.