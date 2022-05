Der real-Markt an der Proppstraße 164 in Stuhr soll künftig eine noch attraktivere Anlaufadresse werden. FOTO: AleX/PHOTO Zukunft des SB-Warenhauses gesichert Aus real Stuhr wird im Frühsommer „mein real“ Von Marco Julius | 15.05.2022, 11:24 Uhr

Der real-Markt an der Proppstraße 1 in Stuhr wird künftig unter einem neuen Namen weitergeführt. Was Kunden jetzt wissen müssen.