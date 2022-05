Cora Buhlert mit der Einladung zum Hugo-Award 2021, bei dem sie Zweite wurde. In diesem Jahr möchte sie einen Platz nach oben klettern. FOTO: Andreas Hapke Dritter Anlauf auf den Hugo Award Autorin Cora Buhlert aus Stuhr will begehrten Science-Fiction-Preis gewinnen Von Andreas Hapke | 10.05.2022, 12:30 Uhr

Cora Buhlert aus Stuhr-Seckenhausen ist tief verwurzelt in der Science-Fiction-Scene. Als Autorin und Bloggerin will sie in diesem Jahr im dritten Anlauf den Hugo Award gewinnen.