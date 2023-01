In die Tonne anstatt auf den Müll: Bürger können gebrauchsfähige Gegenstände in der gelben Box des AWG-Wertstoffhofs spenden statt entsorgen. Dafür werben an der Margarete Steiff Straße 9 in Weyhe (v.l.) Dominik Albrecht (AWG), Torsten Ehlers (repariert), Andre Becker (Organisator des Flüchtlingsnetzes Stuhr), Daniela Gräf (Leiterin MGH-Stuhr-Brinkum) sowie Bernd Wolff (Helfer im Reparatur-Café).

Foto: Gregor Hühne up-down up-down