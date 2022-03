Für das Vorhaben muss die Lagerhalle weichen. FOTO: Andreas Hapke Gewerbeobjekt und Reihenhäuser geplant Bahn frei für Ärzte, Café und Wohnraum in Alt-Stuhr Von Andreas Hapke | 26.03.2022, 18:05 Uhr

Die Grundstücksfragen sind geklärt, die Baugenehmigung liegt seit Dezember vor, der Investor steht in den Startlöchern: Dem Bau eines Gebäudes für Gewerbe und Wohnen an der Blockener Straße 41 in Alt-Stuhr scheint nichts mehr im Wege zu stehen.