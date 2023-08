Einweihung in Heiligenrode Alter Bahnhof in Stuhr mit neuem Bistro aus Dornröschenschlaf geweckt Von Rainer Jysch | 13.08.2023, 17:27 Uhr Haben dem alten Bahnhof in Stuhr-Heiligenrode neues Leben eingehaucht und dort ein Frühstückshaus, Bistro und Café eingerichtet: Inhaberin Chiara-Erisa Kraeft (links, 23) und ihre Mutter Blerina. Der Name „Blerisa“ ist die Abkürzung beider Vornamen. Foto: Rainer Jysch up-down up-down

Ab sofort ist Betrieb im Alten Bahnhof in Stuhr-Heiligenrode: Zwei Frauen aus Bremen haben sich in das Gebäude verliebt – und nun das Bistro „Blerisa am Bahnhof“ eröffnet.