Auf Gut Varrel wird am Wochenende beim Varreler Markt - wie hier bei der letzten Ausgabe 2019 - wieder gefeiert. (Archivfoto) FOTO: Reiner Haase „Varreler Markt“ und „Varrel at night“ Im Stuhrer Ortsteil Varrel wird am Wochenende wieder gefeiert Von Bettina Dogs-Prößler | 05.05.2022, 10:45 Uhr

In Stuhr wird am Wochenende ordentlich gefeiert: Neben dem Vereinsjubiläum des Sparclubs starten auch der Varreler Markt und „Varrel at night“ wieder.