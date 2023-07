Wüste Beschimpfungen gegenüber der Polizei und der Großleitstelle leistete sich ein Brinkumer. Symbolfoto: Lukas Schulze / dpa up-down up-down In 59 Minuten zwölfmal die 110 gewählt Betrunkener Brinkumer lässt am Telefon wüste Schimpftiraden gegen Beamte ab Von Horst Meyer | 05.07.2023, 07:36 Uhr

Ein 39-jähriger Brinkumer soll Polizisten am Telefon mehrfach arg beschimpft haben. Vor Gericht will der Mann aber von nichts gewusst haben und vermutet einen technischen Fehler. Mitschnitte zeigen klar, dass es nicht so war.