Das hätte auch eine Attraktion auf dem Brokser Heiratsmarkt sein können: Mit einer Kübelspritze müssen Hölzer zu Fall gebracht werden. Beim Feuerwehrtag in Brinkum ist diese Station eine kostenlose Mitmachaktion. Betreut wird sie unter anderem von Jolina Wendt. Die 13-Jährige erklärt der neunjährigen Malak aus Brinkum ihre Aufgabe, die es mühelos schaffte, alle Hölzer mit der Kübelspritze umzuwerfen. Ob sich die junge Besucherin vorstellen kann, selbst einmal bei der Jugendfeuerwehr mitzumachen? Ihre Mutter hält das für möglich, es spreche nichts dagegen.

Tag der Feuerwehr gegenüber der KGS Stuhr-Brinkum

Darum geht es beim Tag der Feuerwehr auf dem Gelände gegenüber der KGS Stuhr-Brinkum: Interesse wecken, sagen die Jugendbetreuer Alexander Urlacher und Sullivan Hansen. Sie schauen Jugendlichen zu, die vor großem Publikum mit gekonnten Handgriffen einen Löschangriff vorführen. Die beiden hoffen, dass einige der jungen Zuschauer den Weg zurück auf das Brinkumer Feuerwehrgelände finden, wenn jeden Mittwoch von 18 bis 20 Uhr Übungsabende angeboten werden. „Wer zwischen zehn und 18 Jahre alt ist, kann Mitglied der Jugendfeuerwehr werden.“ Wenn zum Beispiel Malik also wirklich Lust hat, könnte sie schon bald die blaue Übungskleidung bekommen. Es sei völlig egal, ob Interessenten männlich oder weiblich sind, es sei völlig egal, ob Jugendliche einen Migrationshintergrund haben oder nicht, sagen die Betreuer. Die Religion sei für die Feuerwehr völlig nebensächlich. Wichtig sei die Freude, anderen zu helfen. Dann werde man Teil einer einzigartigen Blaulichtgemeinschaft.

Die Feuerwehr Brinkum bot nicht nur Kindern und Jugendlichen, sondern auch den Erwachsenen etwas und wurde dafür belohnt – die größte Blaulicht-Veranstaltung dieser Art im Landkreis Diepholz werde bis zum Ende mehr als 5000 Besucher angelockt haben, schätzen die Organisatoren. Immerhin konnten Besucher 50 verschiedene Einsatzfahrzeuge besichtigen und zahlreiche Vorführungen erleben. „Wir wollen später ein ganzes Wohnzimmer in Brand setzen“, sagt Christian Meinen, Sprecher der Brinkumer Ortswehr. Bücher, Sitzmöbel mit Tisch, Radio und Fernseher würden schnell und effektiv gelöscht.

Die Zuschauer beobachten an anderer Stelle eine Gruppe der Feuerwehr Lemwerder, die nach einer fiktiven Gasexplosion mit Hunden nach Verschütteten sucht. Die Hunde schlagen an. Mit von der Partie waren am Sonntagnachmittag neben den verschiedenen freiwilligen Feuerwehren die des Flughafens Bremen und die der Bundeswehr in Diepholz. Sie präsentierten ihre Flugfeld-Löschfahrzeuge.

Wer sich über die Blaulichtfamilie informieren wollte, hatte viele Möglichkeiten. Das THW, das DRK, die DLRG und die Polizei waren mit ihren Fahrzeugen vertreten. Umlagert wurden ebenfalls die Hubschrauber Christoph 6 (ADAC Luftrettung) und Christoph Weser (DRF Luftrettung).

Stephan Korte und Dennis True zeigten sich begeistert

Bürgermeister Stephan Korte und der Landtagsabgeordnete Dennis True zeigten sich nach einem Rundgang begeistert, dass die Rettungskräfte über die Landesgrenzen hinaus denken und eine starke Gemeinschaft bilden. „Uns ist es wichtig, uns mit dieser Veranstaltung zu präsentieren“, betont Ortsbrandmeister Thomas Erdt. Er ermuntert speziell Erwachsene, sich als Quereinsteiger bei einer der vielen freiwilligen Feuerwehren zu engagieren. Man müsse nicht unter Atemschutz ins Feuer gehen oder auf eine 30 Meter hohe Leiter steigen, sagt der Ortsbrandmeister. Ob Drohnen- oder Robotertechnik – die Feuerwehr gehe mit der Zeit und sei sehr modern aufgestellt. „Da ist für jeden Interessierten sicherlich ein Thema dabei.“