„Es geht wieder los!“, freuen sich die Organisatoren des Vereins „Kickers for help e.V.“, die seit ihrer Gründung im Frühjahr 2016 schon insgesamt fünf Benefiz-Veranstaltungen in Brinkum für den guten Zweck auf die Beine gestellt haben. „Helfen, wo Hilfe nötig ist“, lautet das Motto der Vereinsmitglieder. Vom 18. bis zum 20. August 2023 ist es erneut so weit: Dann steigt auf dem Brinkumer Schützenplatz, Bassumer Straße 59, über drei Tage ein Mega-Event, das jetzt zum dritten Mal als „Brinkumer 3Days“ mit einem reichhaltigen Sport- und Unterhaltungsprogramm über die Bühne gehen soll. „Der Erlös fließt in diesem Jahr je zur Hälfte an das Mehr-Generationen-Haus und an das Tierheim Arche Noah, beide in Brinkum“, berichtet Vorstandsvorsitzender Michael Eilers.

Startschuss am Freitag

Die Veranstaltungsreihe startet am Freitag 18. August ab 20 Uhr. Das Motto des Abends lautet „Freaky Friday – Abi-Party XXL“. „Mit Hilfe unserer Kontakte zu den Kooperativen Gesamtschulen aus dem Raum Stuhr möchten wir an diesem Tag den Abiturienten und Schulabgängern die Möglichkeit bieten, bei uns ihren Schulabschluss ausgiebig zu feiern. Wir hoffen, damit noch mehr Menschen aller Generationen für unser Projekt zu begeistern“, schreibt der Verein in einer Pressemitteilung. Das Programm beginnt mit den bekannten DJs Ernesto und Benice. „Außerdem konnten wir die DJane „2Elements“ von der Sonneninsel Ibiza für unsere Veranstaltung gewinnen“, heißt es weiter.

Am Samstag, 19. August, steht ab 10.30 Uhr das gewohnte Fußball-Turnier auf dem Schützenplatz im Zentrum des Geschehens. „Wir konnten wieder diverse Freizeit- und Altherrenmannschaften für dieses beliebte Kleinfeld-Kicker-Turnier gewinnen“, erklären die Organisatoren.

Ein umfangreiches Rahmenprogramm begleitet diesen sportlichen Wettkampf. Neben einer großen Tombola gibt es für „Klein und Groß“ Hüpfburgen, Torwandschießen, Bullenreiten und erstmals ein Kinderkarussell. Wie jedes Jahr sorgt das „Bremer Tor Event“ für das leibliche Wohl von Teilnehmern und Besuchern.

Loona, Gigi Birofio und Mike Heiter kommen

Der Samstagabend ab 20 Uhr gilt als Höhepunkt des Events. „Wir freuen uns auf den Auftritt von Sängerin Loona“, heißt es von Seiten der Kicker, die die Künstlerin als Top-Act ankündigen. „Viele werden sich noch an ihre begeisternde Performance in 2019 erinnern.“ Unterstützt wird Loona von DJ Toddy. Außerdem werden am Samstag einige bekannte Realitystars vor Ort sein und für Fotos, Autogramme und Gespräche zur Verfügung stehen. Mit dabei sind Gigi Birofio, bekannt aus dem „Dschungelcamp“, Schauspieler Danny Liedtke aus der RTL2-Daily-Soap „Köln 50667“, Mike Heiter („Love Island“) sowie Influencer Serkan Yavuz aus der RTL-Show „Die Bachelorette“. Der Eintritt am Freitag und Samstag beträgt jeweils 10 Euro im Vorverkauf, an der Abendkasse 15 Euro.

Am Sonntag, 20. August, gehört der Schützenplatz dem Schützenverein Brinkum. Ab 13 Uhr starten die Teilnehmer mit einem gemeinsamen Mittagessen im Festzelt. Das Kinderkönigsschießen findet von 15.30 bis 16.30 Uhr statt. Danach spielt die Band „Rainbows“ Tanz- und Unterhaltungsmusik. Gegen 18 Uhr ist die Siegerehrung des Kinderkönigsschießens angesetzt und ab 19 Uhr die Bekanntgabe der Gewinner des Firmen- und Vereinspokalschießens. Der Höhepunkt wird ab 20 Uhr erwartet, wenn der Vorsitzende Frithjof Troue das neue Königshaus proklamiert. „Eintritt frei“ gilt auch in diesem Jahr für das Schützenfest.