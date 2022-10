Freuen sich auf das Bürgerhaus-Fest: Andreas Keller (l.) und Kai-Uwe Jobst. Foto: Andreas Hapke up-down up-down Am 15. Oktober Bürgerhaus in Stuhr-Fahrenhorst lädt zu großem Fest ein Von Andreas Hapke | 11.10.2022, 07:42 Uhr

Das Fahrenhorster Bürgerhaus steckt noch in den Kinderschuhen, will sich am 15. Oktober aber allen Bewohner des Stuhrer Ortsteils mit einem bunten Fest präsentieren.