FOTO: Andreas Hapke Freuen sich auf viele Jugendliche: (v.l.) Jennifer Hormann und ihre Mitstreiter Julius Brand und Alexander Hohmann. Kostenloser Eintritt Das hat das Silverstorm-Festival am Stuhrer Silbersee zu bieten Von Andreas Hapke | 23.06.2022, 06:33 Uhr

Am 8. Juli findet am Silbersee in Stuhr das Silverstorm-Festival statt. Die Veranstalter rechnen mit etwa 1000 Besuchern und stellten kürzlich das Programm vor.