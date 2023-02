Zankapfel: der Decathlon-Markt in Brinkum-Nord Foto: Decathlon Deutschland up-down up-down Oberverwaltungsgericht in Lüneburg Umstrittene Decathlon-Ansiedlung: Delmenhorst siegt vor Gericht gegen Stuhr Von Ole Rosenbohm | 10.02.2023, 17:40 Uhr

In zweiter Instanz hat das Oberverwaltungsgericht in Lüneburg der Stadt Delmenhorst Recht gegeben. Jetzt könnte das Verfahren in der Revision entschieden werden.