Neue Reihe im MGH Demokratie-Labor in Stuhr: Im Brainstorming nicht zu bremsen Von Horst Meyer | 09.03.2023, 07:44 Uhr

Was verbinden die Menschen mit der Demokratie? Diese Frage stand nun im MGH in Stuhr-Brinkum im Fokus. Dort will das „Demokratie-Labor“ das Handwerkszeug für Meinungsbildung mit an die Hand geben.