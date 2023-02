„Du bist meine Mutter“ lautet der Titel des Stücks, das am 12. Februar letztmalig im Stuhrer Ratssaal zu sehen ist. Foto: H. Schwörer up-down up-down Demente Mutter und ringender Sohn Solostück mit Martin Leßmann im Stuhrer Ratssaal Von Andreas Hapke | 04.02.2023, 11:43 Uhr

Wer das Bremer Theaterprojekt „Du bist meine Mutter“ noch einmal sehen möchte, hat nun in Stuhr Gelegenheit dazu. Als „allerletzte“ Zugabe kündigt der Schauspieler Martin Leßmann die Vorstellung seines Solostücks über das Vergessen und Abschiednehmen am Sonntag, 12. Februar, 17 Uhr, im Ratssaal an.