Experten vor Ort: Hayo Wilken und Ann-Kathrin Dittmer vom Fachdienst 21 – Hoch-, Tief- und Landschaftsbau. Foto: Gregor Hühne Sedimente müssen alle fünf Jahre raus Entschlammung am Mühlenteich in Heiligenrode beginnt Von Gregor Hühne | 05.11.2022, 07:49 Uhr

In den vergangenen fünf Jahren hat der Klosterbach wieder tonnenweise Sedimente in den Mühlenteich gespült, die sich dort abgesetzt haben. Jetzt werden die Ablagerungen in hunderten Lastwagen-Ladungen abtransportiert.