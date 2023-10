Im Schloß Kremitten im ehemaligen Kreis Wehlau erblickte er das Licht der Welt. Am 8. Oktober 1923 war das. Wie unschwer nachzurechnen ist, hat Horst Böhnke aus dem Stuhrer Ortsteil Groß Mackenstedt also am gestrigen Sonntag sein 100. Lebensjahr vollendet und gehört damit zu den aktuell nur etwa 4600 Männern in Deutschland, denen dieses hohe Alter vergönnt ist.

Zusammen mit seinen Geschwistern Hans und Gisela verlebte Böhnke im Lehrerhaushalt der Eltern eine glückliche Kindheit neben dem Schulhaus im damaligen Petersdorf in Ostpreußen, dem heutigen Piotrowo in Polen. Zu Hause wurde viel musiziert. Der Vater spielte in der Kirche die Orgel. Seine Jungs sorgten auf dem Blasebalg für die nötige Luft. Ohne jemals Noten gelernt zu haben, spielte Horst Akkordeon und später auch Klavier nach Gehör.

Kriegsgefangenenschaft in Ägypten

Den Zweiten Weltkrieg erlebte er als Angehöriger der Marine auf einem Schnellboot. In der anschließenden Kriegsgefangenschaft in Ägypten litt er oftmals großen Hunger, was nach Aussage seiner Tochter Ute Krabbe dazu führte, dass später „zu Hause niemals Lebensmittel weggeschmissen wurden“. 1949 kehrte er zur Familie zurück, die mittlerweile im Raum Celle lebte. Er erlernte den Maurerberuf und heiratete 1953 seine Inge, mit der er im vergangenen Jahr noch gemeinsam den 69. Hochzeitstag begehen konnte. Sie verstarb kurze Zeit später.

Zur Familie gehören neben den drei Kindern mittlerweile fünf Enkelkinder und zwei Urenkel. „Ein drittes Urenkelkind ist unterwegs“, ergänzt Tochter Ute.

Weite wege für die Druckfarben

Beruflich verschlug es Böhnke zu einem Hersteller von Druckfarben, für den er den norddeutschen Raum bis zu seinem Ruhestand im Jahr 1978 betreute. Alle Zeitungen der Region waren damals seine Kunden. Von Celle aus bedeutete das weite Wege, was die Familie veranlasste, 1978 nach Groß Mackenstedt umzusiedeln. Im Eschenweg fanden sie eine neue Heimat. Es wurde viel gefeiert mit der Familie in der häuslichen Kellerbar, auch mit Nachbarn vom „Eschenweg Nord“, wie es damals oft hieß.

Tochter Ute, die den Jubilar im Pressegespräch unterstützt, erinnert sich an eine glückliche Kindheit mit viel Liebe zur Natur. Er sei kein Vereinsmensch gewesen, seine Freizeit habe der Familie gehört. Fahrrad fahren, Ausflüge ans Wasser, abends Sternenbilder schauen waren beliebte Freizeitaktivitäten.

Seit den frühen 1960er-Jahren gehörte der jährliche Urlaub in Dahme an der Lübecker Bucht ebenfalls dazu. Obwohl später auch Reisen nach Italien, Teneriffa und Mallorca unternommen wurden, kehrte die Familie immer wieder an die Ostsee zurück. So auch noch im Juli dieses Jahres, als kurzerhand fünf Bungalows gemietet wurden und die komplette Familie mit Kindern, Enkeln und Urenkeln zusammen mit dem Vater, Groß- und Urgroßvater ihren Urlaub in Dahme verbrachte.

Er kommt immer wieder auf die Beine

Böhnke, der seit einigen Jahren im Rollstuhl sitzt, liebte es dabei, von den Mitreisenden ans und ins Wasser geschoben zu werden. Tochter Ute bezeichnet ihren Vater als „Stehaufmännchen“, der nach Krankheiten immer schnell wieder auf die Beine kam. So auch vor Kurzem, als der Herzschrittmacher zu erneuern war. Ihr Vater habe nach drei Leitmotiven gelebt, berichtet sie. Neben den Lebensmitteln, die nicht vernichtet wurden, gehörte „viel Geld verdienen“ ebenso dazu wie der Zusammenhalt „der Sippe“. Alles habe geklappt, sagt sie. Die Eltern konnten ihren drei Kindern jeweils ein Studium finanzieren und den Zusammenhalt dokumentiert beispielsweise der vergangene Urlaub. Böhnke, den seine Tochter als „gesellig, fröhlich und immer gut drauf“ beschreibt, hat seinen runden Geburtstag ebenfalls in großer Runde gefeiert. Die Familie hatte da im Vorfeld schon etwas vorbereitet.