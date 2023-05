Freuen sich auf einen Nachmittag mit Ex-Werder-Bremen-Profi Nelson Valdez (v.l.): Silke Amrhein (Leitung Jugendtreff No Moor), Oliver Dausin (Ganztagsleitung Schulen), Adolfo Oviedo (Sozialpädagoge) und Jennifer Hormann (Team Jugend Rathaus Stuhr). Foto: Rainer Jysch up-down up-down Trainingseinheiten und Autogrammstunde Ex-Werder-Bremen-Profi Nelson Valdez kickt mit Kindern in Stuhr Von Rainer Jysch | 27.05.2023, 16:15 Uhr

Der ehemalige Werder-Spieler Nelson Valdez bietet am 2. Juni Trainingseinheiten für Kinder und eine Autogrammstunde in Stuhr-Moordeich an.