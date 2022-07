Diese Baustelle ist weiter vorgerückt. Zwischen Feldstraße und Richtweg wird der Regenwasserkanal erneuert. FOTO: Andreas Hapke up-down up-down Immer mal wieder gesperrt Fahrbahnsanierung der Bassumer Straße in Brinkum beginnt Von Andreas Hapke | 23.07.2022, 07:58 Uhr

Wegen Bauarbeiten am Regenwasserkanal und an der Fahrbahn der Bassumer Straße in Brinkum müssen Verkehrsteilnehmer sich bis Mitte September auf Einschränkungen einstellen.